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متحدث الزراعة: خطوة تنظيمية جديدة للارتقاء بالثروة الحيوانية

08:19 م الجمعة 18 أبريل 2025

أرشيفية

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كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن إطلاق نظام تراخيص تشغيل المزارع وخلط الأعلاف بهدف تنظيم القطاع الزراعي وضمان جودة الإنتاج.

خلال مداخلته في برنامج "إكسترا لايف"، أوضح أن هذه التراخيص تمكن المزارع من الاستفادة من الدعم البيطري والتأمين، بالإضافة إلى تسهيل وصول الأمصال واللقاحات، مما يعزز صحة الثروة الحيوانية ويدعم صغار المربين بشكل خاص.

وأكد القرش أن هذه الخطوة تتيح متابعة دقيقة لسلسلة الإنتاج الحيواني، مما يحمي من الأمراض ويضمن سلامة الغذاء. كما شدد على التزام الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لتقديم كل أشكال الدعم للمزارعين، بهدف تعزيز الإنتاجية والاستدامة.

وأضاف أن هذا الإطار التنظيمي الجديد يعكس رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير البنية التشريعية والإنتاجية للقطاع الزراعي والحيواني.

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خلط الأعلاف وزارة الزراعة الثروة الحيوانية
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