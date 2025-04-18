الزراعة: نستهدف نحو 10 ملايين طن قمح هذا الموسم

كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن انطلاق موسم توريد القمح بمؤشرات إيجابية، متوقعًا تحقيق أرقام قياسية تفوق التوقعات بفضل التوسع في المساحات المزروعة التي بلغت 3.1 مليون فدان.

خلال مداخلته على قناة "إكسترا لايف"، كشف أن الدولة رفعت سعر توريد الإردب إلى 2200 جنيه، متجاوزًا السعر العالمي البالغ 1800 جنيه، بهدف تعزيز دخل الفلاحين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، في إطار استراتيجية دعم القطاع الزراعي.

وأوضح القرش أن هذا السعر يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالموسم السابق، مع توفير طاقة تخزينية تصل إلى 6 ملايين طن عبر الصوامع ومنشآت التموين.

وأكد المتحدث أن الوزارة تستهدف توريد 10 ملايين طن، يُخصص جزء منها للخبز المدعم والباقي للصناعات الغذائية، مع تسهيلات تشمل نقاط تجميع قريبة من القرى لتخفيف أعباء النقل.

وأشار إلى دعم شامل يشمل توفير التقاوي والأسمدة والإرشاد الزراعي، مما رفع إنتاجية الفدان من 10 إلى 20 أردبًا، محققًا تحسنًا ملموسًا في حياة المزارعين.

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