عاش مظلومًا وكان موهوبًا.. عمرو أديب ينعي الفنان سليمان عيد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان سليمان عيد، الذي وافته المنية، صباح اليوم الجمعة.

وقال "أديب"، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس": "الموت الفجأة يجعلك بسرعة تنظر لنفسك وحياتك وتعرف الحقيقة المعروفة الواضحة، إنك راحل في أي لحظة بدون مقدمات وكل الدوشة والإزعاج الموجودة حولك ممكن أن تتحول إلى صمت الصحراء أو بالأحرى المقابر".

وأضاف: "وتكون بين إحساسين إما أن تجرى لتلحق كل شيء قبل النهاية أو تزهد في الدنيا كلها لأنها فانية".

وتابع: "رحم الله سليمان عيد عاش مظلومًا وعندما بدأت الدنيا تبتسم رحل، كان موهوبا ولكن كالعادة الدنيا لا تعطى بقدر الموهبة، ولكن بقدر أشياء أخرى كثيرة. اختياري اليوم بعد الخبر: لا شيء يساوى المواقف والمعارك، ارحم نفسك وعيش يومين!".