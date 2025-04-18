كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدم صحة ما تم نشره علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود حريق في أحد قطارات التهوية الديناميكية علي مستوي الشبكة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الصفحات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

الأرصاد تحذر من موجة حارة.. وهذا موعد ذروتها

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى موعد الموجة الحارة الجديدة التي تضرب مختلف المحافظات.

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إغلاق وبيان.. القصة الكاملة وراء غلق "بلبن" وسلسلة مطاعم شهيرة (فيديو)

أزمات تحاصر سلسلة محلات بينها "بلبن، وهمي، كنافة وبسبوسة، كرم الشام، عم شلتت" خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد إغلاق كافة فروعها بمصر.

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"الصحة" تُعلن الانتهاء من الأعمال الإنشائية الجديدة بعددٍ من المنشآت الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتطوير ورفع كفاءة المنشآت التابعة للوزارة لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

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النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية - (فيديو)

تستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

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قدم ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر

تصدر التوقيت الصيفي 2025 في مصر، محركات البحث جوجل، وذلك بعد انتهاء فصل الشتاء، حيث يبحث المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي والذي يتم فيه تقديم الساعة 60 دقيقة.

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وزير الثقافة ينعى سليمان عيد: "استطاع أن يترك بصمة مليئة بالبهجة"

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان القدير سليمان عيد، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة فنية امتدت لعقود، أثرى خلالها الساحة الفنية بأعمال رسمت البسمة على وجوه الملايين.

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السكة الحديد تنفي نشوب حريق بأحد القطارات الروسية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدم صحة ما تم نشره علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود حريق في أحد قطارات التهوية الديناميكية علي مستوي الشبكة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الصفحات.

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تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لـ 2 مايو المقبل

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى الجمعة (2 مايو المقبل)؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.

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كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي

قال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحات لمصراوي، إنه توقع خفض أسعار الفائدة بسبب الانخفاض الحاد في التضخم وفق تقرير جهاز التعبئة والإحصاء في فبراير.

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