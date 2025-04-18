الأرصاد تحذر من موجة حارة.. وهذا موعد ذروتها

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى موعد الموجة الحارة الجديدة التي تضرب مختلف المحافظات.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "صدى البلد"، إن الطقس يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة منذ أمس الخميس، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، مصحوبة بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يساهم في زيادة سطوع الشمس وارتفاع الحرارة نهارًا.

وأكدت غانم، أن طقس يوم الجمعة سيكون حارًا خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، ويميل للبرودة ليلًا وخاصة في الساعات الأولى من الصباح.

وأضافت منار غانم أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 30 درجة مئوية اليوم، بينما تستمر في الارتفاع خلال الأيام المقبلة، لتبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تسجل العاصمة نحو 35 درجة مئوية خلال النهار.

وأشارت غانم إلى أن الأجواء خلال عطلة نهاية الأسبوع ستكون لطيفة ومستقرة، حيث تتراوح درجات الحرارة في القاهرة بين 31 و32 درجة مئوية، مما يسمح بالاستمتاع بالإجازة وأجواء الربيع المستقرة، رغم وجود برودة خفيفة ليلًا.

ونصحت غانم المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترات الظهيرة، وتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء ملابس مناسبة تجمع بين الخفة نهارًا والمعاطف الخفيفة ليلًا، نظرًا لاستمرار التفاوت في درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل حتى نهاية شهر أبريل.