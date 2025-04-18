كتب- محمد أبو بكر:

أزمات تحاصر سلسلة محلات بينها "بلبن، وهمي، كنافة وبسبوسة، كرم الشام، عم شلتت" خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد إغلاق كافة فروعها بمصر.

يستعرض "مصراوي"، خلال السطور التالية، القصة الكاملة لغلق فروع محلات بينها "بلبن، وهمي، كنافة وبسبوسة، كرم الشام، عم شلتت" بمحافظات الجمهورية، كما يلي:

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، سبب غلق 12 فرعًا لـ"بلبن" وبـ"لين" خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن سبب غلق 12 فرعًا لـ"بلبن" وبـ"لين" يعود إلى ورود شكاوى من مواطنين أصيبوا بنزلات معوية وآلام بالمعدة و البطن، وتم إرسال شكاوى لوزارة الصحة.

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا، الأربعاء الماضي، بغلق ١٢ منشأة لبيع منتجات الألبان والحلويات تابعة لسلسلتَي محلات بلبن" و"بلين" بأحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومركزي الحوامدية والبدرشين.

وجاء قرار المحافظ استنادًا إلى تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية، وذلك لإدارة الفروع دون ترخيص وعدم حصولها على التصاريح اللازمة للمزاولة.

كشفت الصفحة الرسمية لسلسلة محلات "بلبن" لبيع الحلويات والألبان، عن حقيقة تشميع 12 فرعًا بسبب حالات تسمم للعملاء.

وأوضحت الصفحة، في منشور لها، الأربعاء الماضي، أن الإغلاق جاء لا يمت بصلة بما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلةً: "الغلق اللي حصل لفروع (بلبن) خلال الأيام اللي فاتت في مصر ما كانش له أي علاقة بحالات تسمم، ولا فيه أي بلاغ طبي أو تقرير رسمي بيقول كده".

أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد أنه تم شن حملة جديدة الأربعاء الموافق 16 ابريل 2025 لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وقطع مرافق للمحلات التي تعمل بدون رخصة تشغيل.

قاد السيد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، وإلهام إسماعيل، سكرتير عام الحي، فريق عمل إدارة المحلات والمتابعة الميدانية في حملة مكبرة لغلق وتشميع محل بيع منتجات الألبان "ب لبن" ومحل بيع حلويات شرقية "كنافة وبسبوسة" بالعنوان عمارة ٣٧ شارع عباس العقاد لإدارتهما بدون ترخيص.

أصدرت هيئة سلامة الغذاء، بيانا رسميا بشأن نتائج الحملة الرقابية على سلاسل ومحلات بينها "بلب، وهمي، كنافة وبسبوسة، كرم الشام، عم شلتت" بمحافظات الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن سلامة الغذاء من القضايا الأساسية التي تمسّ صحة الأفراد والمجتمعات، وتم رصد عدد من الشكاوى من المواطنين تتعلق بوجود منتجات غذائية فاسدة في الأسواق، قبل تسجيل حالات متعددة بإصابة بعض المستهلكين بأعراض تسمم غذائي، مما أثار قلق المستهلكين والجهات الرقابية على حد سواء.

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالجيزة حملاتها المكبرة للتعامل مع المنشآت المخالفة ومنع الإشغالات والتعديات علي الطريق العام لتسهيل حركة الحركة المرورية.

حي العمرانية بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق شن حملة مكبرة بشارع فيصل، أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المطاعم -أبرزها كرم الشام وبسبوسة وكنافة وبـ لبن- والتي سبق غلق فروع لها بالشيخ زايد وأكتوبر.