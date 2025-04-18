إعلان

النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية - (فيديو)

06:01 م الجمعة 18 أبريل 2025

إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:
تستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

حيث ناشدت هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

كما أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معابر غير شرعية المزلقان شريط السكة الحديد وزارة النقل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي