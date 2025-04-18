قدم ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصدر التوقيت الصيفي 2025 في مصر، محركات البحث جوجل، وذلك بعد انتهاء فصل الشتاء، حيث يبحث المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي والذي يتم فيه تقديم الساعة 60 دقيقة.

وطبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي عند منتصف ليلة الخميس المقبل الموافق 24 أبريل 2025، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، أي أن الساعة 12:00 بعد منتصف الليل ستُصبح 1:00 صباحًا.

ويتم اختيار ليل الخميس الموافق يوم الجمعة، لتعديل التوقيت، كون يوم الجمعة إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أي مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه.