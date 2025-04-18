وزير الري يبحث مع رئيس "الوطنية للإعلام" التعاون لزيادة الوعي المجتمعي بقضايا المياه

كتب- أحمد الجندي:

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء فى إطار الحرص على تعزيز التواصل بين الوزارة ومختلف المؤسسات الوطنية بالدولة ، وايماناً بالدور الهام للإعلام فى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث ، وتعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناول الوسائل الإعلامية لمختلف القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن ، مشيراً لدور القنوات التلفزيونية والإذاعية فى نشر التنويهات التوعوية باعتبارها أحد أهم أدوات إيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين .

ومن جانبه، أعرب "المسلمانى" عن سعادته بهذا اللقاء خاصة فى ظل الأهمية الكبيرة لملف المياه ، والدور المنشود من الإعلام فى تقديم محتوى هادف ينفع المجتمع وعرض معلومات مفيدة تخدم الوطن ، واستعداد القنوات التلفزيونية والاذاعية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام للمشاركة فى كافة المجهودات التوعوية التى تقوم بها الوزارة .

وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة لإنتاج فيديوهات توعوية قصيرة منتجة بجودة متميزة لعرض معلومات مائية بطريقة شيقة وبسيطة ، مثل شرح مفهوم المياه الافتراضية - والتى تعبر عن كمية المياه المستخدمة فى إنتاج أى منتج سواء كان هذا المنتج عبارة عن مواد غذائية أو غيرها مثل الملابس والمنتجات الصناعية - ، وإدراج الرسائل المائية عبر البرامج التليفزيونية والإذاعية والأعمال الدرامية بشكل ملائم ومبسط بأفكار خلاقة ومبتكرة .

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سويلم أبرز التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية ، وما تبذله الدولة من مجهودات ضخمة لتطوير المنظومة المائية وهو ما يجب أن يتكامل مع دور المواطنين فى حماية الموارد المائية من التلوث وترشيد استخدامها .

كما تم استعراض مجهودات الوزارة فى مجال التوعية بقضايا المياه من خلال إطلاق حملة "على القد" خلال فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه فى شهر اكتوبر ٢٠٢٤ تحت رعاية كريمة من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ، ومشاركة العديد من الوزارات والجهات والمنظمات إلى جانب وزارة الموارد المائية والرى وهى وزارات ( التربية والتعليم - الاوقاف - الثقافة - الزراعة - النقل - البيئة ) ومؤسسة مصر الخير ، ومنظمة اليونيسيف ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وإتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية ، تطبيقاً لمفهوم العمل المتكامل من مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والشخصيات العامه لضمان نجاح الحملة فى تحقيق أهدافها .

كما تم التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تقوم هذه الجهات بعقدها بمختلف المحافظات والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين ، والتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية و وزارة الأوقاف لتوصيل معلومات عن المياه للمواطنين باستخدام أفكار مبسطة من خلال خطب يوم الجمعة والدروس الدينية حيث قامت الوزارة بعقد ندوات لتدريب أئمة وزارة الأوقاف والسادة واعظى الأزهر الشريف ، والتنسيق مع وزارات الزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقديم معلومات عن المياه في كافة الندوات التي تنظمها هذه الوزارات مع مشاركة ممثلين عن وزارة الرى في هذه الندوات ، كما تم التنسيق مع اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة فى الحملة لدعم أنشطة التوعية الموجهة للمزارعين من أعضاء روابط مستخدمى المياه والتى سيساهم علماء وزارة الاوقاف فى توجيهها لأهالى القرى والمزارعين وأعضاء الروابط مع توفير المواد العلمية والرسائل التوعوية من قبل وزارة الرى .

كما تم إطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام (التليفزيون والإذاعة) ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بأهمية المياه ، والتنسيق مع وزارة النقل لعرض عدد من البوسترات التوعوية في كافة محطات وعربات القطارات والمترو ، والإستفادة من جسور الترع المؤهلة وأملاك الوزارة في وضع تنويهات توعوية عن المياه .

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