السكة الحديد تنفي نشوب حريق بأحد القطارات الروسية

كتب - محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدم صحة ما تم نشره علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود حريق في أحد قطارات التهوية الديناميكية علي مستوي الشبكة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الصفحات.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن كافة القطارات على الشبكة تعمل بصورة منتظمة، وناشدت جمهور الركاب بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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