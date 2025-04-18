أول بيان رسمي بشأن أسباب غلق سلاسل ومطاعم على رأسها بلبن ووهمي وكرم الشام

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة سلامة الغذاء، بيانا رسميا بشأن نتائج الحملة الرقابية على سلاسل ومحلات بينها "بلب، وهمي، كنافة وبسبوسة، كرم الشام، عم شلتت" بمحافظات الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن سلامة الغذاء من القضايا الأساسية التي تمسّ صحة الأفراد والمجتمعات، وتم رصد عدد من الشكاوى من المواطنين تتعلق بوجود منتجات غذائية فاسدة في الأسواق، قبل تسجيل حالات متعددة بإصابة بعض المستهلكين بأعراض تسمم غذائي، مما أثار قلق المستهلكين والجهات الرقابية على حد سواء.

وفي إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على حماية وسلامة صحة المستهلكين وضمان مأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، قامت الفرق الرقابية خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على مصانع وفروع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن، وهمي، كنافة وبسبوسة، كرم الشام، عم شلتت) في مختلف محافظات الجمهورية.

وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بمعايير وشروط التخزين السليم، وصلاحية المنتجات المعروضة، إضافة إلى رصد أي مخالفات تتعلق بالغش الغذائي.

وتم سحب عينات بواسطة اللجان الرقابية من الخامات والمنتجات بالمصانع والفروع، ووردت نتائج التحاليل تفيد بوجود بكتيريا ممرضة في العديد من المنتجات الغذائية المعدة للتداول، وتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل أساسي، وتُعد من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي.

وكذلك احتوت بعض المنتجات على ألوان محظورة دولياً، بينما تم تخزين البعض الآخر بطرق غير صحيحة، مما قد يساعد على فساد المنتجات وتغيرّ خصائصها.

وقد أسفرت الجولات التفتيشية عن النتائج التالية:

- أكثر من 47 زيارة لمحل ومنشأة غذائية تابعة لهذه السلاسل.

- اتخاذ إجراءات نظامية شملت إغلاق النشاط مؤقتًا للعلامات التجارية المذكورة آنفًا، لحين تصحيح وتوفيق الأوضاع.

- مصادرة وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأهابت الهيئة بجميع أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام التام بمعايير سلامة الغذاء المحددة من قبل الهيئة والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن الجولات الرقابية ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة القادمة دون تهاون، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم وفق الأنظمة والقوانين.