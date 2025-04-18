عبد المحسن سلامة: الإعلان عن مشروع إسكان ضخم للصحفيين خلال أيام

القاهرة - أ ش أ

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إنه سيعلن خلال هذا الأسبوع عن مشروع إسكاني ضخم ضمن برنامجه الانتخابي والحزمة الاقتصادية التي وعد بها، مشيرا إلى أن هذا المشروع يناسب جميع قطاعات الصحفيين؛ ويشمل وحدات لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضا الإسكان المتميز.

وأوضح الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، أن المشروع يشمل وحدات في مختلف المدن الجديدة في القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتا إلى أن الوحدات ستكون بمساحات مختلفة لتناسب ظروف كل الصحفيين.

وأكد أن عدد الوحدات السكنية كبير بحيث يستفيد منه أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وأنه في حالة توافر عدد الوحدات يمكن أن يستفيد منه من سبق لهم الحصول على وحدات من النقابة؛ ولكن الأولوية ستكون لمن لم يحصل على وحدات سكنية من قبل.

وأوضح أنه سيكون هناك أيضا أراض للبناء لأن هناك من يريد أن يكون له سكن مع أبنائه، لافتا إلى أنه راعى في مشروع الإسكان الذي يتضمنه برنامجه الانتخابي أن يوافق الظروف الاجتماعية والاقتصادية لجميع أعضاء الجمعية العمومية.

ودعا أعضاء الجمعية العمومية للاحتشاد يوم 2 مايو المقبل وهو الموعد الذي توافق عليه جميع المرشحين لتخرج انتخابات نقابة الصحفيين بالشكل المشرف الذي اعتاد عليه الجميع من النقابة العريقة وأصحابها ممن يعملون على رفع الوعي في المجتمع وهم نموذج يحتذي به.

اقرأ أيضًا:

نهاية "استمارة 6".. قانون العمل الجديد يلغي أداة فصل العمال دون إنذار

رياح وارتفاع الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

رابط الأجور بتكاليف المعيشة.. اختصاصات "مجلس الأجور" في قانون العمل الجديد