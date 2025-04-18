بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بمحافظة الشرقية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من رحاب المسجد الكبير بقرية كفر يوسف سلامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ويلقي خطبة الجمعة، الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتواصل السياسي بوزارة الأوقاف، وموضوعها "إِذَا اسْتَنَارَ العَقْلُ بِالعِلْمِ أَنَارَ الدُّنْيَا"، ويتلو القرآن الشيخ محمد علي الطاروطي.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "إِذَا اسْتَنَارَ العَقْلُ بِالعِلْمِ أَنَارَ الدُّنْيَا"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

اقرأ أيضًا:

نهاية "استمارة 6".. قانون العمل الجديد يلغي أداة فصل العمال دون إنذار

رياح وارتفاع الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة