توجيهات عاجلة من وزارة التنمية المحلية للمحافظات بشأن احتفالات شم النسيم

كتب - محمد نصار:

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بتفعيل مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجميع محافظات الجمهورية والتواصل علي مدار 24 ساعة مع المركز الرئيسي بالوزارة لمتابعة الاحتفالات بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد .

وشددت وزيرة التنمية المحلية - وفقا لبيان اليوم، علي ضرورة التواجد الميداني لرؤساء المدن والأحياء والمراكز واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لأي محاولات لاستغلال الإجازة الرسمية القادمة للبناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما طالبت، المحافظات بتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الري و شرطة المسطحات المائية والنهرية للمرور علي كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص و السلامة الإنشائية والتحميل.

ووجهت برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرافق الإسعاف الحماية المدنية على مستوى المحافظات مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.

وشددت علي ضرورة التأكيد بالنسبة للمحافظات الساحلية من تعيين عمال الإنقاذ بالشواطئ علي طول المحافظة، مشيرة إلى أهمية قيام مديريات التموين بالإعداد لحملات يومية علي المحلات و الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

كما شددت على أهمية رفع مستوى نظافة الميادين العامة وإنارتها خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم، والتشديد على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والمدن والقرى والرفع الفوري للمخلفات والتراكمات وخاصة المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع المؤدية إليها.

ووجهت الوزيرة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع مديري إدارات المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة وتكثيف إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

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