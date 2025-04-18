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نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من المسجد الكبير بالزقازيق

10:56 ص الجمعة 18 أبريل 2025

الدكتور هشام عبدالعزيز

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من رحاب المسجد الكبير بقرية كفر يوسف سلامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ويلقي خطبة الجمعة، الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتواصل السياسي بوزارة الأوقاف، وموضوعها "إِذَا اسْتَنَارَ العَقْلُ بِالعِلْمِ أَنَارَ الدُّنْيَا"، ويتلو القرآن الشيخ محمد علي الطاروطي.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "إِذَا اسْتَنَارَ العَقْلُ بِالعِلْمِ أَنَارَ الدُّنْيَا"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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صلاة الجمعة الشيخ محمد علي الطاروطي خطبة الجمعة وزارة الأوقاف المسجد الكبير الشرقية الدكتور هشام عبدالعزيز
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