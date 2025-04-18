فتح باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

القاهرة - أ ش أ

بدأ في تمام العاشرة من صباح الْيَوْمَ، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حيث وجه مجلس النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي الدعوة للزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، إعمالا لنص المادة (33) من قانون النقابة (76 لسنة 1970).

ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع الجمعية المنعقدة في (مارس والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025.

كما يتضمن مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وانتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً، إضافة إلى ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وبلغ عدد المرشحين لانتخابات التجديد النصفي 51 مرشحًا بينهم ثمانية مرشحين على مقعد النقيب، و٤٣ مرشحا لعضوية المجلس.

ويستمر التسجيل في كشوف الجمعية العمومية حتى ١٢ ظهرا، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني ترجىء لأسبوعين.

وكان جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي قد أوضح أن إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية بلغ 10224 عضوًا، بينهم 187 عضوا بالنقابة الفرعية بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية.

وأضاف أن النصاب يكتمل اليوم الجمعة بحضور ربع الأعضاء. مشيرا إلى أن مجلس النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.