نشرة التوك شو| أصداء أزمة هجرة الأطباء والزراعة ترفع درجة الاستعداد لموسم حصاد القمح

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

بكري: إعلان الإسكندرية عن 117 وظيفة شاغرة للأطباء المقيمين ناقوس خطر لهجرة الكفاءات

علق الإعلامي مصطفى بكري، على إعلان مستشفيات جامعة الإسكندرية عن وجود 117 وظيفة إكلينيكية شاغرة للأطباء المقيمين، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل "جرس إنذار حقيقي" للدولة بشأن أزمة محتملة لهجرة الكوادر الطبية.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح بكري أن الإعلان، الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للمستشفيات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمن تخصصات دقيقة وحيوية مثل التخدير والعناية المركزة والجراحة العامة والأطفال.

الزراعة: ارتفاع سعر توريد أردب القمح لـ2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5

قال الدكتور محمد القرش، مٌعاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك توجيهات صادرة من وزير الزراعة لكل مُديريات ومُديري الجمعيات الزراعية على مٌستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى لمٌوسم حصاد القمح، مع توفير احتياجات المُزارعين وتيسير عمليات التوريد لوزارة التموين، لافتًا إلى أن هناك تواجد دائم ومُستمر من قبل مسؤولي الزراعة حتى في فترات الأعياد والإجازات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين وزارة الزراعة والوزارات المعنية لتجهيز واستقبال الأقماح، وأن الدولة بذلت جهودًا ضخمة لتعظيم المساحات المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان، إلى جانب تطوير البيئة اللوجستية الخاصة باستلام المحصول.

"الناس تعبت".. مصطفى بكري للحكومة: الزيادات في أسعار الوقود أرهقت الشارع المصري

قال النائب مصطفى بكري إن جلسات مجلس النواب الأخيرة كشفت عن تغير نوعي في التعامل مع آراء المعارضة، خاصة فيما يتعلق بمناقشات الحساب الختامي للموازنة، مشيدا بإدارة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مؤكدًا أنه أدار الجلسات بحكمة وسمح بعرض كافة الآراء، سواء المؤيدة أو المعارضة، كما تم نقلها عبر وسائل الإعلام الرسمية بشفافية غير مسبوقة.

وقال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الحكومة استجابت بشكل لافت لملاحظات النواب، حيث ناقش مجلس الوزراء الانتقادات الموجهة للحساب الختامي، مشيرًا إلى أن وزير المالية أحمد كجوك أكد العمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بكري: ميليشيا الدعم السريع تسعى لفرض مسلسل الفوضى في السودان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما يجري في السودان محاولة جديدة لضرب إستقرار السودان، مشيرا إلى أن ميليشيا الدعم السريع تسعى لفرض مسلسل الفوضى من جديد.

وقال مصطفى بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم، ولكن الجيش الوطني السوداني يواجه ذلك، في محاولة لعودة الإستقرار للسودان من جديد.

مدبولي يكشف سبب التأخر في صرف تعويضات نزع الملكية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تعويضات نزع الملكية تصل إلى 15 مليار جنيه، ويتم الصرف أولا بأول، وأحيانا تحدث بعض التأخيرات بسبب المسارات القانونية للصرف، ففي بعض الحالات توجد منازعات على الملكية التي تم نزعها من الأساس بين الملاك وهناك هيئات معنية بحل هذا الأمر، ويكون لها إجراءات تتبعها.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد اجتماع الحكومة، أن البعض قد يشتكي من هذه الإجراءات وطول مدتها لكي تثبت الملكية، موضحًا أن الدولة تتابع صرف التعويضات بشكل جيد وتتفهم رغبة المواطنين في الحصول على التعويض.