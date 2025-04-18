الأتربي يكشف مصير شهادات البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

كتب- حسن مرسي:

أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن استمرار العمل بالشهادات الادخارية الحالية بنفس أسعار الفائدة المعلنة حتى تاريخ استحقاقها.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، أوضح أنه سيتم عقد اجتماع عاجل للجنة الأصول والخصوم (ALCO) التابعة للبنك خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل هذه الشهادات، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض سعر الفائدة.

و أشار الأتربي إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس سيخضع لدراسة دقيقة من قبل لجنة (ALCO) بالبنك الأهلي، وستبحث اللجنة بشكل خاص مصير الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، والتي تتضمن فائدة سنوية تصل إلى 27% وفائدة شهرية قدرها 23.5%.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي على أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة من شأنه أن يساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية وتشجيع زيادة الإقراض خلال الفترة القادمة.

وتوقع أن يؤدي هذا الخفض إلى تراجع العائد على أذون الخزانة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تكلفة الدين العام للدولة ويساهم في تخفيفها.