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انتخابات الصحفيين.. محمد الشاذلي يعرض برنامجه الانتخابي خلال زيارته مؤسسة أونا

12:37 ص الجمعة 18 أبريل 2025
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    انتخابات الصحفيين.. محمد الشاذلي يعرض برنامجه الانتخابي خلال زيارته مؤسسة أونا (5)
  • عرض 8 صورة
    انتخابات الصحفيين.. محمد الشاذلي يعرض برنامجه الانتخابي خلال زيارته مؤسسة أونا (4)
  • عرض 8 صورة
    انتخابات الصحفيين.. محمد الشاذلي يعرض برنامجه الانتخابي خلال زيارته مؤسسة أونا (3)
  • عرض 8 صورة
    انتخابات الصحفيين.. محمد الشاذلي يعرض برنامجه الانتخابي خلال زيارته مؤسسة أونا (6)
  • عرض 8 صورة
    انتخابات الصحفيين.. محمد الشاذلي يعرض برنامجه الانتخابي خلال زيارته مؤسسة أونا (2)
  • عرض 8 صورة
    انتخابات الصحفيين.. محمد الشاذلي يعرض برنامجه الانتخابي خلال زيارته مؤسسة أونا (1)
  • عرض 8 صورة
    انتخابات الصحفيين.. محمد الشاذلي يعرض برنامجه الانتخابي خلال زيارته مؤسسة أونا (7)
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كتب-عمرو صالح:

زار الزميل محمد السيد الشاذلى، المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) لعرض برنامجه الانتخابي.

وقال "الشاذلي"، إنه خاض التجربة سابقًا، في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين 2023، ويخوضها للمرة الثانية عن إيمان للفوز بشرف تمثيل الجمعية العمومية والتي تستحق المحاولة مرة أخرى.

وأكد الشاذلي أن برنامجه يتضمن طروحات خاصة برقمنة العمل النقابي وعدم ربط بدل التدريب والتكنولوجيا بطبيعة عقد العمل مع المؤسسة أو الموقف التأميني، موجهًا الشكر للزملاء في مجلس النقابة لترجمة بعض من هذه الأفكار.

وتابع: "أسعى لتطوير مشروع العلاج بما يرقى إلى نماذج مماثلة في نقابات أخرى بحيث تتّسع مظّلة التغطية وتتقلّص الأعباء"، مشددًا على ألا يكون الشغل على بعض الملفّات موسميًّا؛ سواء كان في سياق الانتخابات، أو بحسب فائض الوقت والطاقة لدى زميل هُنا أو مسؤول هناك".

واستمع "الشاذلي"، خلال زيارته لمطالب العاملين بالمؤسسة من مجلس النقابة القادم، ووعد حال فوزه ببذل قصارى جهده لتحقيق ما يتمناه أعضاء الجمعية العمومية.

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