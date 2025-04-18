20 صورة.. غلق محلين "ب لبن" وكنافة وبسبوسة قي مدينة نصر

كتب- محمد نصار:

قاد السيد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، وإلهام إسماعيل، سكرتير عام الحي، فريق عمل إدارة المحلات والمتابعة الميدانية في حملة مكبرة لغلق وتشميع محل بيع منتجات الألبان "ب لبن" ومحل بيع حلويات شرقية "كنافة وبسبوسة" بالعنوان عمارة ٣٧ شارع عباس العقاد لإدارتهما بدون ترخيص.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بالتصدي لكل أنواع المخالفات ولا سيما مخالفات المحلات التجارية.

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