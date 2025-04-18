"نعينع" يكشف حقيقة اعتماد القارئين محمود القزاز ورأفت حسين بالإذاعة والتليفزيون

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور أحمد نعينع، عضو لجنة اختبار القراء، حقيقة اعتماد القارئين محمود القزاز رأفت حسين ضمن قراء الإذاعة والتليفزيون.

وكتب "نعينع"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ردًا على الاستفسارات العديدة الواردة في هذا الشأن: أفاد الأستاذ إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم ورئيس لجنة اختبار القراء بالإنابة، والمقرئ الدكتور أحمد نعينع، عضو لجنة اختبار القراء، وجميع أعضاء اللجنة والإداريين الموقرين، بأنه لم يتم اعتماد كلٍّ من القارئ محمود القزاز والقارئ رأفت حسين ضمن قرّاء الإذاعة والتليفزيون، هذا ما لزم بيانه، مع خالص التقدير.