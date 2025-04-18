رياح وارتفاع الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وأفادت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

حالة الطقس اليوم الجمعة

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواجل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأكدت "الأرصاد"، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس من الإثنين 21 أبريل وحتى الأربعاء 23 أبريل 2025

أوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس من الإثنين 21 أبريل وحتى الأربعاء 23 أبريل 2025، تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.