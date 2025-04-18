قانون العمل الجديد.. تشريع جديد يُنصف العامل بعد المعاش ويُطمئن أسرته حال الوفاة

كتب- محمد أبو بكر:

أقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد، الذي تضمن إدراج نصوص واضحة تتعلق بحقوق العاملين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ سن المعاش، حيث حدد القانون آلية دقيقة لحساب هذه المكافأة بما يضمن العدالة، ويمنح العامل أو أسرته ضمانًا ماديًا بعد انتهاء سنوات العمل.

وفقًا للنصوص الجديدة، تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للمدة الكاملة التي قضاها العامل، بما في ذلك السنوات التي سبقت بلوغه سن الثامنة عشرة، وهو ما يعد تطورًا مهمًا يراعي مبدأ تكافؤ الفرص ويقر بحقوق العمال الشباب منذ بدء التحاقهم بسوق العمل.

كما راعى القانون الحالات الطارئة، حيث نص على أن تُصرف المكافأة المستحقة لأسرة العامل في حال وفاته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويمنح أسر العاملين طمأنينة في مواجهة الظروف غير المتوقعة.

ويشكل هذا البند أحد الركائز الأساسية لتأمين حياة كريمة للعاملين بعد التقاعد، ويؤكد التزام الدولة بتعزيز العدالة الاقتصادية والتمكين الاجتماعي للفئات المنتجة.