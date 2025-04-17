بينها بـ"لبن" وبسبوسة وكنافة.. غلق وتشميع عدد من المطاعم المخالفة بشارع فيصل -( 15 صورة)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي العمرانية في شن حملة مكبرة للتعامل مع المنشآت المخالفة ومنع الإشغالات والتعديات علي الطريق العام لتسهيل حركة الحركة المرورية.

قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية، بغلق وتشميع عدد من المطاعم والمحال المخالفة، بينها محلات كرم الشام، وبسبوسة وكنافة وبـ"لبن"، والتي تدار بدون التراخيص والغير ملتزمة بالاشتراطات الصحية او الغير حاصلة علي التصاريح اللازمة ومتعدية على الطريق العام بشارع الملك فيصل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وجاري الاستكمال.