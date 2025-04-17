مستقبل وطن يعلن تعيين الكابتن وائل جمعة أمينًا مساعدًا للحزب في الغربية

كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب مستقبل وطن، اليوم، عن تعيين الكابتن وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في منصب الأمين المساعد لأمانة الحزب بمحافظة الغربية، ضمن خطة الحزب لتوسيع قاعدة كوادره واستقطاب شخصيات بارزة في مختلف المجالات لدعم العمل السياسي والمجتمعي.

ويُعد وائل جمعة من أبرز رموز كرة القدم المصرية، حيث لعب دورًا محوريًا في تتويج المنتخب الوطني بثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الأفريقية، كما يُعرف بمسيرته الحافلة مع النادي الأهلي، والتي حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية.





