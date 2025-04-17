الخط الرابع للمترو يمتد بطول 51 كم ويشمل 38 محطة لخدمة 1.5 مليون راكب يوميًا

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة النقل، إنه يُنفذ حالياً مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يعد أحد المشاريع الكبرى التي تسهم في تحسين حركة النقل في القاهرة الكبرى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع شبكة وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة،

أعمال حفر وإنشاء المحطات

يجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطات وأعمال الحفر النفقي لنفقي المترو، حيث يتم استخدام 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه) في تنفيذ الأنفاق. تتقدم الأعمال بشكل ملحوظ في المحطات الواقعة في محيط المتحف المصري الكبير، وتشمل محطات (المتحف الكبير، الرماية، الأهرامات)، التي سيتم الانتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله في المنطقة المحيطة بالمتحف قبل افتتاحه في 3 يوليو المقبل.

دراسة المرحلة الثانية

تجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، التي تمتد بطول 31.8 كم وتشمل 21 محطة (6 علوية، 15 نفقية).

وستتواصل المرحلة الثانية مع الخط السادس للمترو، الذي يتم دراسته حالياً، لتقاطع المحطات مع محطة السيدة عائشة.

كما ستعبر المرحلة عبر مناطق حيوية مثل شارع صلاح سالم، طريق النصر، مدينة نصر، وصولاً إلى القاهرة الجديدة.

يعتبر المشروع خطوة هامة في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث سيُساهم في تحسين خدمات النقل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الهرم، فيصل، العمرانية، الجيزة، مدينة نصر، وجامعة الأزهر، بالإضافة إلى القاهرة الجديدة.

دراسة المرحلة الثالثة والرابعة

تجري دراسات حالياً لتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الرابع، التي تمتد من محطة حدائق الأشجار حتى ميدان الحصري بطول 16.3 كم، بهدف خدمة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

كما يتم دراسة المرحلة الرابعة، التي تمتد من المحطة النهائية في المرحلة الثانية حتى محطة مطار العاصمة بطول 38.7 كم، وذلك لتحقيق الربط مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

قدرة الخط على نقل الركاب

من المتوقع أن ينقل الخط الرابع حوالي 1.5 مليون راكب يومياً عند اكتمال تنفيذه، ما يساهم بشكل كبير في تخفيف الزحام المروري وتحسين حركة التنقل في القاهرة الكبرى.

تفاصيل الخط الرابع

يمتد الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 51 كم ويشمل 38 محطة (31 نفقية، 1 سطحية، 6 علوية)، ويتم تنفيذه على مرحلتين. المرحلة الأولى، التي يتم تنفيذها حالياً، تمتد بطول 19 كم وتشمل 17 محطة (16 نفقية و1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، وشارع الهرم حتى محطة الجيزة.

ستتبادل هذه المحطات خدمة نقل الركاب مع الخطين الثاني والأول للمترو.

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