إعلان

الخط الرابع للمترو يمتد بطول 51 كم ويشمل 38 محطة لخدمة 1.5 مليون راكب يوميًا

11:03 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
  • عرض 25 صورة
    وزارة النقل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة النقل، إنه يُنفذ حالياً مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يعد أحد المشاريع الكبرى التي تسهم في تحسين حركة النقل في القاهرة الكبرى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع شبكة وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة،

أعمال حفر وإنشاء المحطات

يجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطات وأعمال الحفر النفقي لنفقي المترو، حيث يتم استخدام 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه) في تنفيذ الأنفاق. تتقدم الأعمال بشكل ملحوظ في المحطات الواقعة في محيط المتحف المصري الكبير، وتشمل محطات (المتحف الكبير، الرماية، الأهرامات)، التي سيتم الانتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله في المنطقة المحيطة بالمتحف قبل افتتاحه في 3 يوليو المقبل.

دراسة المرحلة الثانية

تجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، التي تمتد بطول 31.8 كم وتشمل 21 محطة (6 علوية، 15 نفقية).

وستتواصل المرحلة الثانية مع الخط السادس للمترو، الذي يتم دراسته حالياً، لتقاطع المحطات مع محطة السيدة عائشة.

كما ستعبر المرحلة عبر مناطق حيوية مثل شارع صلاح سالم، طريق النصر، مدينة نصر، وصولاً إلى القاهرة الجديدة.

يعتبر المشروع خطوة هامة في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث سيُساهم في تحسين خدمات النقل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الهرم، فيصل، العمرانية، الجيزة، مدينة نصر، وجامعة الأزهر، بالإضافة إلى القاهرة الجديدة.

دراسة المرحلة الثالثة والرابعة

تجري دراسات حالياً لتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الرابع، التي تمتد من محطة حدائق الأشجار حتى ميدان الحصري بطول 16.3 كم، بهدف خدمة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

كما يتم دراسة المرحلة الرابعة، التي تمتد من المحطة النهائية في المرحلة الثانية حتى محطة مطار العاصمة بطول 38.7 كم، وذلك لتحقيق الربط مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

قدرة الخط على نقل الركاب

من المتوقع أن ينقل الخط الرابع حوالي 1.5 مليون راكب يومياً عند اكتمال تنفيذه، ما يساهم بشكل كبير في تخفيف الزحام المروري وتحسين حركة التنقل في القاهرة الكبرى.

تفاصيل الخط الرابع

يمتد الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 51 كم ويشمل 38 محطة (31 نفقية، 1 سطحية، 6 علوية)، ويتم تنفيذه على مرحلتين. المرحلة الأولى، التي يتم تنفيذها حالياً، تمتد بطول 19 كم وتشمل 17 محطة (16 نفقية و1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، وشارع الهرم حتى محطة الجيزة.

ستتبادل هذه المحطات خدمة نقل الركاب مع الخطين الثاني والأول للمترو.

اقرأ أيضا:

ارتفاع الحرارة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

مواعيد تسليم الجوازات.. تنبيه من "السياحة" بشأن الحج 2025

بديل آمن ونظيف.. 3 وزراء يبحثون إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة النقل الخط الرابع للمترو الخط الرابع للمترو يشمل 38 محطة. المرحلة الأولى من الخط الرابع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة والذهب والشهادات والعقارات.. الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض سعر الفائدة
لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.. المركزي يخفض سعر الفائدة 2.25%
اتجاه نزولي للتضخم.. المركزي يعلن أسباب خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات