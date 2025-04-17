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ولاء عقاد أول عميدة لكلية الإعلام للبنات بجامعة الأزهر

10:56 م الخميس 17 أبريل 2025

الدكتور ولاء عقاد أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية ا

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور ولاء عقاد أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بنات بالقاهرة، بمنصب عميد الكلية.

وبموجب قرار رئيس جامعة الأزهر، أصبحت الدكتور ولاء عقاد هي أول عميدة لكلية الإعلام بجامعة الأزهر للبنات بالقاهرة، بعد أن تم افتتاحها بداية العام الدراسي الماضي.

كان مجلس جامعة الأزهر وافق، على تحويل قسم الإعلام للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة إلى كلية مستقلة.

وقال الدكتور محمد فكري نائب رئيس جامعة الأزهر، في تصريحات لمصراوي، إن كلية الإعلام الجديدة سيكون مقرها بمبنى كلية الدراسات الإسلامية للبنات بمدينة نصر، إلى أن بناء فرع جديد للكلية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض القرار على المجلس الأعلى للأزهر.

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الدكتور سلامة داوود جامعة الأزهر الدكتور ولاء عقاد
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