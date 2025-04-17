بكري: إعلان الإسكندرية عن 117 وظيفة شاغرة للأطباء المقيمين ناقوس خطر لهجرة الكفاءات

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي مصطفى بكري، على إعلان مستشفيات جامعة الإسكندرية عن وجود 117 وظيفة إكلينيكية شاغرة للأطباء المقيمين، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل "جرس إنذار حقيقي" للدولة بشأن أزمة محتملة لهجرة الكوادر الطبية.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح بكري أن الإعلان، الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للمستشفيات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمن تخصصات دقيقة وحيوية مثل التخدير والعناية المركزة والجراحة العامة والأطفال.

واعتبر بكري أن هذا العدد الكبير من الوظائف الشاغرة يثير تساؤلات جدية حول الأسباب التي تدفع الأطباء للعزوف عن البقاء في مستشفيات الجامعة.

وانتقد بكري طريقة الإعلان عن هذا العجز الكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكأنه أمر اعتيادي، معتبرًا أن هذا الملف يستدعي تعاملاً جادًا وعاجلاً.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على جامعة الإسكندرية وحدها، بل تعكس أزمة أعمق تتعلق بضعف الرواتب وبيئة العمل غير الجاذبة، مما يدفع العديد من الأطباء إلى الهجرة والبحث عن فرص أفضل في الخارج.

وأشاد النائب بتحرك البرلمان لمناقشة هذه القضية الحيوية، ودراسة مقترحات تهدف إلى الحفاظ على الكفاءات الطبية داخل البلاد، مثل منع الأطباء من السفر قبل مرور خمس سنوات على تكليفهم، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور والحوافز المقدمة لهم.

وأكد بكري على أن حماية المنظومة الطبية في مصر تبدأ بالحفاظ على الكفاءات الموجودة داخل الوطن وتقديم البيئة المناسبة لاستبقائهم.