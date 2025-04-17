مسابقة الأزهر لتعيين معلمين 2025.. من يحق لهم التقدم؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باب التسجيل للتقدم لشغل وظيفة معلم رياض أطفال بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، ولمدة أسبوعين.

ويمكن للراغبين، التقدم الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا

وينشر "مصراوي" الفئات التي يحق لها التقديم في المسابقة، على النحو التالي:

*مؤهل عال-تربية رياض أطفال

*مؤهل عال-تربية طفولة مبكرة

*مؤهل عال-تربية تخصص طفولة مبكرة

*مؤهل عال-تربية تخصص رياض أطفال

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص رياض اطفال

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة

*مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال)

- المستندات المطلوبة للتقديم:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية.

*الرقم القومي وجه ثاني سارية.

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

*دبلوم تربوي رياض أطفال

* إيصال الإيداع البنكي

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