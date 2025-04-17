مسابقة الأزهر لتعيين معلمين 2025.. من يحق لهم التقدم؟
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باب التسجيل للتقدم لشغل وظيفة معلم رياض أطفال بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، ولمدة أسبوعين.
ويمكن للراغبين، التقدم الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا
وينشر "مصراوي" الفئات التي يحق لها التقديم في المسابقة، على النحو التالي:
*مؤهل عال-تربية رياض أطفال
*مؤهل عال-تربية طفولة مبكرة
*مؤهل عال-تربية تخصص طفولة مبكرة
*مؤهل عال-تربية تخصص رياض أطفال
*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص رياض اطفال
*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة
*مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال)
- المستندات المطلوبة للتقديم:
* الصورة الشخصية
*الرقم القومي وجه أول سارية.
*الرقم القومي وجه ثاني سارية.
*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
*المؤهل الدراسي
*المؤهل الأعلى إن وجد
*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)
*دبلوم تربوي رياض أطفال
* إيصال الإيداع البنكي
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