بكري: ميليشيا الدعم السريع تسعى لفرض مسلسل الفوضى في السودان

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما يجري في السودان محاولة جديدة لضرب إستقرار السودان، مشيرا إلى أن ميليشيا الدعم السريع تسعى لفرض مسلسل الفوضى من جديد.

وقال مصطفى بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم، ولكن الجيش الوطني السوداني يواجه ذلك، في محاولة لعودة الإستقرار للسودان من جديد.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن ما يجرى الأن في السودان، يتطلب التدخل من كافة الأطراف الدولية، حتى يعود الإستقرار والهدوء للسودان.

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