13 صورة ترصد افتتاح معرض شم النسيم بحديقة الزمالك

كتب- محمد نصار:

افتتح إبراهيم صابر محافظ القاهرة، معرض "شم النسيم" بحديقة الحرية بالزمالك والذي تقيمه المحافظة في الفترة من ١٧ الى ٢١ أبريل الجاري بمناسبة أعياد الربيع.

ويشارك في المعرض ٨٠ عارضا لبيع المواد الغذائية، والجبن، والحلويات، والعسل، والزيتون، وزيت الزيتون، والملابس، والعطور، والمشغولات اليدوية، ومنتجات الأسرة المنتجة، والحرف اليدوية، كما يتم ولأول مرة تخصيص جزء من المعرض لطلبة مدارس التعليم الفني لعرض منتجاتهم.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لهذا النوع من المعارض التي تستهدف توفير السلع الغذائية عالية الجودة للمواطنين بأسعار مخفضة،، كما تشجع الصناعة المصرية، وتخلق العديد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن المعارض المتنوعة تسهم في زيادة المعروض، وتخفيض الأسعار.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع فى اقامة الأسواق لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتنوع في إقامة المعارض لتتضمن معارض للمواد الغذائية والحرف التراثية والصناعات الوطنية، لدعم المنتجين وفتح أسواق جديدة.