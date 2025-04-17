"الناس تعبت".. مصطفى بكري للحكومة: الزيادات في أسعار الوقود أرهقت الشارع المصري

كتب- حسن مرسي:

قال النائب مصطفى بكري إن جلسات مجلس النواب الأخيرة كشفت عن تغير نوعي في التعامل مع آراء المعارضة، خاصة فيما يتعلق بمناقشات الحساب الختامي للموازنة، مشيدا بإدارة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مؤكدًا أنه أدار الجلسات بحكمة وسمح بعرض كافة الآراء، سواء المؤيدة أو المعارضة، كما تم نقلها عبر وسائل الإعلام الرسمية بشفافية غير مسبوقة.

وقال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الحكومة استجابت بشكل لافت لملاحظات النواب، حيث ناقش مجلس الوزراء الانتقادات الموجهة للحساب الختامي، مشيرًا إلى أن وزير المالية أحمد كجوك أكد العمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف قائلا: مدركين صعوبة المرحلة، لكن الناس تعبت يا حكومة، والزيادات الأخيرة في أسعار الوقود أرهقت الشارع، متسائلا هل تستطيع الحكومة السيطرة على موجات الغلاء؟، ويجب البحث عن حلول بديلة لتخفيف العبء عن المواطنين.

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