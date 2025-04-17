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أحمد دياب ووليد العطار وبطل أوليمبي.. "مستقبل وطن" يُعلن تشكيل أمانة الثقافة والفنون والرياضة

08:25 م الخميس 17 أبريل 2025
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    مستقبل وطن'' يُعلن تشكيل أمانة الثقافة والفنون والرياضة
  • عرض 4 صورة
    مستقبل وطن'' يُعلن تشكيل أمانة الثقافة والفنون والرياضة
  • عرض 4 صورة
    مستقبل وطن'' يُعلن تشكيل أمانة الثقافة والفنون والرياضة
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كتب- محمد أبو بكر:

أصدر حزب مستقبل وطن، مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة، التي تتضمن تشكيل بعض الأمانات النوعية واستكمال تشكيلات هيئات مكاتب المحافظات.

وجاء في المادة الأولى من القرار تشكيل هيئة مكتب (أمانة الثقافة والفنون والرياضة)، والتي شهدت عددًا من الأسماء البارزة، منها:

أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية.

وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة سابقًا.

محمود فتح الله، لاعب نادي الزمالك السابق.

شريف عبدالفضيل، لاعب النادي الأهلي السابق.

أحمد الجندي، البطل الأوليمبي.

عمر مصيلحي، رئيس اتحاد السلة ونادي بلدية المحلة.

محمد الغزاوي، عضو النادي الأهلي.

ويأتي هذا التشكيل في إطار تعزيز دور الحزب في مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية، من خلال ضم شخصيات رياضية مؤثرة تساهم في تطوير وتنمية الأنشطة المختلفة ضمن هيئات الحزب.

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