حدث في 8ساعات| مدبولي يعلق على هجرة الأطباء للخارج.. وزيادة جديدة في منحة العمالة غير المنتظمة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تعليق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ظاهرة هجرة الأطباء التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

6 منح سنويًا.. وزير العمل: زيادة جديدة في منحة العمالة غير المنتظمة

أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتقديم الدعم والحماية لجميع العمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي: حل أزمة مستحقات الفلاحين عن القطن قريبًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك مشكلة لمستحقات أبناء مصر الفلاحين فيما يخص القطن وكان هناك شكوى من هذا الأمر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من رئيس الوزراء على هجرة الأطباء للخارج

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ظاهرة هجرة الأطباء التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الوزراء يكشف أسباب إعلان زيادة أسعار الوقود في يوم إجازة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة جعلت زيادة أسعار المواد البترولية، صباح يوم الجمعة لأنه يوم إجازة، والمواطنين لا يكونون في الأعمال.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد زيادة البنزين.. تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أسعار الوقود

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت سابقًا أنها لن ترفع أسعار الوقود لمدة 6 أشهر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالرابط.. الاستعلام عن القبول لامتحانات مسابقة 20 ألف معلم مساعد إنجليزي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم الخميس، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "مادة اللغة الإنجليزية".

للتفاصيل.. اضغط هنا

الاستهلاكات متزايدة.. مدبولي يكشف إجراءات تأمين احتياجات الطاقة والكهرباء الصيف المقب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا أجرينا عدة جولات خلال الفترة الماضية، أخرها الخميس في محافظة أسيوط ودائمًا الصعيد على قمة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد بدلة رقص محمد رمضان.. "الإفتاء": الملبس عنوان خلق و راية مروءة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الملبس غطاءً للجسد فحسب، بل هو عنوانُ خُلقٍ، ورايةُ مروءةٍ، ودلالةُ انتسابٍ إلى منظومة القيم التي شرّفنا الله بها، وميّز بها أمة الإسلام عن غيرها من الأمم، فجعل للمظهر دلالةً على المخبر، وللهيئة لسانًا يعبر عن مكارم النفس وصفاء السريرة، يقول الحق سبحانه {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ}.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"المسلماني" يطلب من حملة الدكتوراه بماسبيرو تقديم السير الذاتية – تفاصيل

طلب الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، من جميع أبناء الهيئة الحاصلين على درجة الدكتوراه تقديم السير الذاتية إلى رئاسة الهيئة، على أن تتضمن التخصص، وعنوان الرسالة، واسم المشرف، وأعضاء لجنة المناقشة، واسم الكلية والجامعة، وسنة الحصول على الدكتوراه، وموجزًا لها، وللتوصيات التي انتهت إليها في حال وجودها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 18 أبريل 2025 على معظم أنحاء البلاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لجهود البرلمان العربي في تحقيق أهدافه

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

للتفاصيل.. اضغط هنا