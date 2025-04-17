إعلان

مدبولي: الإدارة الحكيمة لرئيس النواب السبب الرئيسي في خروج قانون العمل الجديد

07:20 م الخميس 17 أبريل 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الناجحة لخروج قانون العمل الجديد.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن قانون العمل كان صعب جدًا لأن به أطراف كثيرة جدًا، سواء الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال من القطاع الخاص، وكان هناك أوجه رأي كثيرة بهذا الأمر.

وتابع رئيس الوزراء: الإدارة الناجحة من المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، مكنت النواب من إصدار القانون بصورته النهائية بعد التوافق مع كافة الأطراف، والكل خرج في حالة رضاء عن القانون بمرحلته الأخيرة، وهذا يُحسب لمجلس النواب بنجاحه في هذا الملف الشائك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي الإدارة الحكيمة لرئيس النواب المستشار حنفي الجبالي قانون العمل الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.. المركزي يخفض سعر الفائدة 2.25%
اتجاه نزولي للتضخم.. المركزي يعلن أسباب خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات