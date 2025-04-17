مدبولي: الإدارة الحكيمة لرئيس النواب السبب الرئيسي في خروج قانون العمل الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الناجحة لخروج قانون العمل الجديد.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن قانون العمل كان صعب جدًا لأن به أطراف كثيرة جدًا، سواء الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال من القطاع الخاص، وكان هناك أوجه رأي كثيرة بهذا الأمر.

وتابع رئيس الوزراء: الإدارة الناجحة من المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، مكنت النواب من إصدار القانون بصورته النهائية بعد التوافق مع كافة الأطراف، والكل خرج في حالة رضاء عن القانون بمرحلته الأخيرة، وهذا يُحسب لمجلس النواب بنجاحه في هذا الملف الشائك.