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مدبولي يكشف سبب التأخر في صرف تعويضات نزع الملكية

06:38 م الخميس 17 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تعويضات نزع الملكية تصل إلى 15 مليار جنيه، ويتم الصرف أولا بأول، وأحيانا تحدث بعض التأخيرات بسبب المسارات القانونية للصرف، ففي بعض الحالات توجد منازعات على الملكية التي تم نزعها من الأساس بين الملاك وهناك هيئات معنية بحل هذا الأمر، ويكون لها إجراءات تتبعها.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد اجتماع الحكومة، أن البعض قد يشتكي من هذه الإجراءات وطول مدتها لكي تثبت الملكية، موضحًا أن الدولة تتابع صرف التعويضات بشكل جيد وتتفهم رغبة المواطنين في الحصول على التعويض.

وشدد رئيس الوزراء، على أن العام المقبل سيشهد زيادة في قيمة تعويضات نزع الملكية.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صرف تعويضات نزع الملكية تعويضات نزع الملكية
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