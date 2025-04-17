مدبولي يكشف حقيقة تخصيص جزء كبير من الموازنة لسداد الفوائد

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بدء مناقشة موازنة العام القادم وأعلم التحديات التي أثيرت بأن جزء كبير من الموازنة مخصص لسداد الفوائد وإيه هي رؤية الحكومة للتعامل مع موضوع الدين.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المسارات التي تسير فيها الدولة والإصلاح الاقتصادي ستمكن الحكومة من تجاوز هذا الموضوع، قائلًا:"لو نظرنا للأوضاع الاقتصادية الموجودة بها البلد اليوم منذ عام سابق سنشعر بوجود تقدم كبير تم، ولدينا وشايفين رؤية للسنة الجاية واللي بعدها، والخطة موضوعة والخطة ماشية وملتزمة بها وشغالين عليها، ونعرض على حضراتكم التحديات ونستمع للآراء، ومش واخدين الموضوع في اتجاه أحادي".

وتابع رئيس الوزراء: أؤكد أنه بالرغم من كل التحديات، فإن التضخم في مسار نزولي، والأمور تسير بصورة جيدة، والفائض الأولي الذي حققناه في أول 9 شهور من العام المالي الحالي يسير بصورة جيدة، وكل مؤشرات الاقتصاد المصري تسير أول 9 شهور بالصورة المخطئين لها لهذا الأمر، وهناك تركيز العام المقبل على مؤشرات التنمية البشرية، ومساحة أكبر للصحة والتعليم بالموازنة.