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مدبولي: إنتاج سيارات موديلات جديدة في مصر باستثمارات 150 مليون دولار

06:33 م الخميس 17 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك لقاء أمس مع مجموعة المنصور لإنشاء مصنع جديد للسيارات لإنتاج عدد من الموديلات الجديدة سوف تنتج في مصر.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن ذلك باستثمارات 150 مليون دولار لـ50 ألف سيارة في السنة في مصنع واحد فقط.

وأوضح رئيس الوزراء، أن حجم إنتاج المصنع سيكون كبير جدًا وسيوفر ما يزيد عن 10 آلاف فرص عمل، وكل هذه الأخبار مهمة للاقتصاد المصري.

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