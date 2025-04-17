مدبولي يكشف حقيقة انسحاب شركات الاستكشافات البترولية من مصر

كتب- عمرو صالح:

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ما تردد بشأن خروج شركات لاستكشاف المواد البترولية من مصر.

وأكد مدبولي، أن ما يحدث هو طرح الدولة المصرية مناطق امتياز، موضحا: "بنقسمها لمربعات، وتبدأ الشركات تنزل على هذه المناطق، وبتوقع عقد مع الدولة المصرية وتبدأ إجراءات أبحاث على حجم الغاز أو البترول اللي موجود في هذه المناطق".

أضاف وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد اجتماع الحكومة: "تبدأ الشركات تقرر بناء على حجم الدراسات الخاصة بها، التي تستخدم فيها الأقمار الصناعية وهل المنطقة فيها احتماليات كشف أم لا؟، وهل الكشف له جدوى اقتصادية أم لا؟، وبناء على هذا بيقرروا يحفروا دلوقت ولا ننتظر؟، لكن الشركات بيكون عندها أكتر من منطقة".

وتابع: "بناء على الأبحاث بيقولوا فيه منطقة معينة مش أولويات في الوقت الحالي، طب هل ده انسحب أو خرج من مصر؟.. الإجابة لأ، هو موجود في مصر، ويستثمر ويكتشف بالفعل، وبيعلن لأنه يبدأ الإنتاج في أماكن أخرى".

وتابع: "كشف حقل ظهر كان هناك قبل شركة إيني شركة أخرى عملت دراسات مبدئية وقالت المنطقة دي مفيهاش حاجة ومشيت، لكن بعد كده جت شركة إيني، وطلعت أكبر كشف في تاريخ مصر".

وواصل: "بتبقى دراسات مبدئية تقوم بها هذه الشركات وبناء على خططهم وأولياتهم بتقول هنعتبر المنطقة دي أولوية دلوقت ولا ممكن نأجلها لمرحلة قادمة، عشان منقولش إن الشركات خرجت من مصر، الشركات موجودة وشغالة في مناطق أخرى".

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