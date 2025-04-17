6 منح سنويًا.. وزير العمل: زيادة جديدة في منحة العمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتقديم الدعم والحماية لجميع العمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق في اجتماعه اليوم على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، لتصبح 1500 جنيه لكل منحة بدلاً من 1000 جنيه، مع استمرار تقديم 6 منح سنوية.

وأشار جبران، إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قواعد بيانات وزارة العمل.

كما أوضح الوزير أن قرار رفع المنح من 500 إلى 1000 جنيه كان قد صدر في ديسمبر 2024، حيث بدأ صرفها بداية من منحة عيد الميلاد المجيد في 7 يناير 2025، بتكلفة سنوية تقدر بنحو مليار و500 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالزيادة الجديدة، أكد جبران أن وصول قيمة المنحة إلى 1500 جنيه يأتي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تؤكد التزام الدولة بتقديم الحماية الاجتماعية لجميع فئات العمال في مصر.