مدبولي: حل أزمة مستحقات الفلاحين عن القطن قريبًا

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك مشكلة لمستحقات أبناء مصر الفلاحين فيما يخص القطن وكان هناك شكوى من هذا الأمر.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم توجيه وزير المالية بسرعة صرف الثلاثة مليارات جنيه المستحقة مقابل 300 ألف قنطار من القطن تم توريدها بالفعل.

وأوضح رئيس الوزراء أن إجمالي ما تم إنتاجه من القطن بلغ مليونًا و450 ألف قنطار، ومع الإعلان عن سداد 3 مليارات جنيه اليوم، تكون الدولة قد سددت مستحقات مليون و350 ألف قنطار، ويتبقى فقط 150 ألف قنطار سيتم سداد مستحقاتهم قريبًا.

وتابع: سوف ننهي أزمة سداد مستحقات الفلاحين من توريد الأقطان خلال الفترة المقبلة.