أول تعليق من مدبولي على اعتماد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هذا الأسبوع شهد فعاليات مهمة جدًا شغلت جزء من الرأي العام، وهو اعتماد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2023-2024.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تابع كل النقاشات التي حدثت وأراء أعضاء مجلس النواب، قائلًا:"أؤكد تسجيلي لكل الاحترام والتقدير لكل الآراء التي ذكرت في هذا الأمر، ووزير المالية والشئون المالية والقانونية بحكم تواجدهم شرحوا باستفاضة كاملة كل ما يتعلق بهذا الشأن".

وتابع رئيس الوزراء: أتوجه بخالص الشكر للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لكل المناقشات وحرصه واتساع صدره على فتح باب النقاش لكل الأطراف سواء المؤيدين أو المعارضين والخروج بهذا الأمر بالطريقة التي تعكس المناخ الديمقراطي وحرية الرأي وإبداء الرأي في حدود اللوائح والقوانين والأعراف، وعدم السماح بتجاوز يخرج عن هذا الأمر.