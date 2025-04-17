أول تعليق من رئيس الوزراء على هجرة الأطباء للخارج

كتب-عمرو صالح:

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ظاهرة هجرة الأطباء التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد اجتماع الحكومة، إن الدولة تشجع أبناء للحصول على فرص عمل في الخارج، موضحًا أنه تم رصد طلب متزايد على الفرق الطبية المصرية وبمجرد عرض الأمر على القيادة السياسية تم التوجيه بمضاعفة أعداد الخريجين من الكليات الطبية وتشجيعهم على السفر للخارج.

وأضاف "مدبولي"، أنه تم مضاعفة أعداد الخريجين من كلية الطب ووصل خلال السنوات الأخيرة إلى 21 ألف طبيبًا سنويًا ومن المستهدف أن يصل عدد الخريجين بعد 6 سنوات 29 ألف خريج.

أوضح "مدبولي"، أن سفر الأطباء خلال السنوات الأخيرة لم يؤثر على المورد البشري الطبي في مصر، لافتًا إلى أن القطاع الصحي في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال لسنوات الأخيرة حيث تم بناء مستشفيات على أحدث المستويات قد تتفوق على بعض مستشفيات القطاع الخاص.

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