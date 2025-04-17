رئيس الورزاء يكشف أسباب إعلان زيادة أسعار الوقود في يوم إجازة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة جعلت زيادة أسعار المواد البترولية، صباح يوم الجمعة لأنه يوم إجازة، والمواطنين لا يكونون في الأعمال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد اجتماع الحكومة، أنه بعد قرار زيادة أسعار المواد البترولية، يتم تشكيل غرفة عمليات من المحافظين، من أجل التوصل للتعريفة الرسمية للركوب في المواصلات العامة والخاصة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه بالوصول ليوم العمل الرسمي تصل الأمور للاستقرار تفاديًا للمشكلات التي يمكن أن تحدث من بعض السائقين بزيادة الأجرة بشكل مبالغ.

وأكد "مدبولي، أن الحكومة أعلنت سابقًا أنها لن ترفع أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، مشيرًا" إلى أننا وصلنا تقريبا لـ 90% من سعر الوقود الحقيقي وهو سعر التكلفة ويتبقى حوالي 10%".