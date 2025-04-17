مدبولي: حجم توريد القمح هذا العام سيتجاوز جميع المواسم السابقة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر بدأت منذ ثلاثة أيام موسم توريد القمح والأرقام مبشرة وسيكون حجم التوريد أكبر من العام الماضي وكل الأعوام.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة،: "ما أؤكد عليه هو التسديد الفوري لمستحقات الفلاحين بمجرد التوريد".

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر لديها فرص واعدة جدًا في صناعات الغزل النسيخ، وستكون قادرة من خلال المدن الصناعية المتكاملة على تعظيم التصدير لهذه الصناعة قريبًأ.

وتابع: "هذه الصناعة اليوم تصدر بـ2.8 مليار دولار، وبحلول 2030 ستتجاوز الـ12 مليار الدولار".