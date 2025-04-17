مدبولي: صادرات الغزل والنسيج سترتفع من 2.8 إلى 12 مليار دولار بحلول 2030

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها فرص واعدة جدًا في صناعات الغزل النسيخ، وستكون قادرة من خلال المدن الصناعية المتكاملة على تعظيم التصدير لهذه الصناعة قريبًأ.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الصناعة اليوم تصدر بـ2.8 مليار دولار، وبحلول 2030 ستتجاوز الـ12 مليار الدولار.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه عندما نتحدث عن هذه الأمور نأخذ خطوات تنفيذية مباشرة.