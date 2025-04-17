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بالرابط.. الاستعلام عن القبول لامتحانات مسابقة 20 ألف معلم مساعد إنجليزي

05:34 م الخميس 17 أبريل 2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم الخميس، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "مادة اللغة الإنجليزية".

وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.. اضغط هنا .

وكان الجهاز، قد أعلن في ٢٧ يناير الماضي عن مسابقة لشغل 20.000 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

وأهاب الجهاز بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.

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