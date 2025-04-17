الاستهلاكات متزايدة.. مدبولي يكشف إجراءات تأمين احتياجات الطاقة والكهرباء الصيف المقب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا أجرينا عدة جولات خلال الفترة الماضية، أخرها الخميس في محافظة أسيوط ودائمًا الصعيد على قمة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم زيارة عدد من المشروعات وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك مجموعة من الزيارات لمحافظات الصعيد تباعًا.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه كان هناك زيارة لمدينة العلمين، ومنظومة تسليم الوحدات للحاجزين قمت بمراجعتها مع وزير الإسكان، وتابعت تقدم الأعمال.

وتابع: بعد ذلك كان هناك زيارة لرأس غارب، وأطلقنا مشروعين شديدي الأهمية لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، الأول بطاقة 650 ميجا، والثاني بطاقة 500 ميجا، وحرصنا على إدخالهم قبل الصيف، حيث دخل جزء منهم الخدمة والباقي خلال الأسابيع المقبلة.

وأكمل: نتحدث عن 1150 ميجا حتى نستطيع التعامل مع الصيف المقبل والاستهلاكات المتزايدة خلال هذه الفترة، بالإضافة لمتابعة هيئة البترول مع وزارة الكهرباء وتأمين كافة الاحتياجات لفصل الصيف القادم.