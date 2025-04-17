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لدينا فرص في قطاعات.. مدبولي يكشف إجراءات مصر لمواجهة الرسوم الجمركية

05:30 م الخميس 17 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يشهد في الوقت الراهن حربًا تجارية عالمية، بدأت منذ يوم 7 أبريل كان هناك تكليفًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن وزير الاستثمار عرض مجموعة من التوجهات بالإضافة إلى وزيرة التخطيط التي عرضت اليوم في اجتماع مجلس الوزراء تداعيات هذا الأمر على الدولة المصرية والسيناريوهات المختلفة التي من المتوقع أن يواجهها الاقتصاد المصري حال استمرار الحرب.

وأوضح رئيس الوزراء، أن التأكيد كان على أنه مثلما هناك تحديات فهناك فرص لمصر، ولدينا فرص في قطاعات بعينها وتم تحديدها وعرضها وسنعمل عليها في هذا الأمر، وسوف نخرج بحزمة تفصيلية تعرض قريبًا في هذا الأمر.

وتابع: "كان هناك حرص على لقاء اللجان الاستثشارية، سواء المعنية بالشؤون السياسية، حتى يتم إعطائنا تقرير وتحليل للأوضاع السياسية الموجودة بالعالم، وكان هناك اجتماع للجنة الاقتصاد الكلي، وتم طرح العديد من الأفكار، والتوافق الواضح تمامًا أن الحكومة يجب أن تستمر وبقوة في الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وتسريع الخطى في هذا الأمر".

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