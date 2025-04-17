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مدبولي: توافق حكومي على الاستمرار بقوة في الإصلاحات الهيكلية وإسراع الخطى

05:20 م الخميس 17 أبريل 2025

مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك حرص على لقاء اللجان الاستثشارية، سواء المعنية بالشؤون السياسية، حتى يتم إعطائنا تقرير وتحاليل للأوضاع السياسية الموجودة بالعالم.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي خلال اجتماع الحكومة، أنه كان هناك اجتماع للجنة الاقتصاد الكلي، وتم طرح العديد من الأفكار، والتوافق الواضح تمامًا أن الحكومة يجب أن تستمر وبقوة في الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وتسريع الخطى في هذا الأمر.

وأوضح رئيس الحكومة، أن العالم يشهد في الوقت الراهن حربًا تجارية عالمية، ونحن منذ يوم 7 أبريل كان هناك تكليفًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية بدراسة الأوضاع والسيناريوهات.

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإصلاحات الهيكلية اللجان الاستثشارية حرب تجارية عالمية
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